Emma e Tedua, tutta la verità su quello che è successo a Sanremo

Emma, le parole su Tedua

In un video che è circolato in rete, si è visto Emma ad una festa dopo la finale del Festival mentre cerca lo sguardo di Tedua. Nelle scorse ore la cantante ha scelto di svelare finalmente la sua verità, per mettere a tacere il crescente gossip. "Non è successo niente. Io sono una ca***ra ok, quindi ho lanciato questa roba. Si ho visto Tedua lui è molto bono ma come fanno tutte le ragazze. Anche noi li guardiamo e diciamo min***a che bono. Solo questo ho detto. Ma sì, potevo non dirlo. Era tutta una cosa basata sul telefonino. Era tutto un gioco su "ultimo screen e ultimo messaggio, l'ultima ricerca su Google". Ed ancora: "Io che avevo fatto una ricerca una sera prima ma era passata una nottata e tre bottiglie di vino", ha spiegato Emma durante un'intervista a Radio 105...