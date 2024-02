Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Il commento della mamma del rapper

Ferragni-Fedez separazione: il commento della madre del rapper

Raggiunta dai microfoni dell'Adnkronos, Annamaria Berrinzaghi, mamma e manager di Fedez, ha detto: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla". Quindi ha concluso: "Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene".