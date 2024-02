Iannone torna in pista: Elodie lo celebra sui social, Belen e Melissa Satta...

Elodie tifosa numero 1 di Andrea Iannone . La cantante e compagna del campione di motociclismo ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram per celebrare il podio nella Sbk del centauro abruzzese, al suo rientro in pista dopo 4 anni di stop , a causa della squalifica.

Andrea Iannone in Superbike: le parole di Elodie e Belen

"Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca**o se ti amo!!!", ha scritto Elodie sul suo account Instagram. Tra i commenti che si leggono al post dell'artista anche quello di Belen Rodriguez, ex di Andrea Iannone, che ha scritto: "Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola". La conduttrice ha voluto rimarcare il suo entusiasmo e supporto per l'ex compagno, scrivendo un breve commento anche sotto l'ultimo post del campione: "Vamos mierda!". A complimentarsi con Iannone anche Melissa Satta, che ha commentato sui social con delle emoticon simboleggianti degli applausi.