Annalisa sente il coro Lazio su "Sinceramente" e... vola: reazione social

Annalisa, la reazione al nuovo coro della Lazio

La reazione della cantante al gentile omaggio della tifoseria della Lazio non si è fatta attendere. Nelle scorse ore Annalisa ha ricondiviso nelle sue storie Instagram il filmato, commentando con delle emoticon simboleggianti degli aerei in volo, a significare la grande gioia ed entusiasmo per l'omaggio ricevuto. Il nuovo coro biancoceleste ha fatto il suo esordio nella trasferta contro il Torino, vinta per 2-0 dagli uomini di Sarri, facendo ballare con il riadattamento del brano tutto il settore ospiti: "E avanti Lazio, Lazio, Lazio parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro, di nuovo sopra a un treno". Non è la prima volta che un brano della cantante venga riadattato dalle tifoserie. Lo scorso anno, infatti, successe la stessa cosa con 'Bellissima', diventato coro dei tifosi del Genoa.