Annalisa, sul web non si parla d’altro: la reazione al trionfo di Angelina Mango

La 74° edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine e ad aggiudicarsi il leoncino d'oro è stata Angelina Manco con la canzone "La noia". Un'edizione quella appena conclusa ricca di polemiche: dal caso John Travolta, di cui si è parlato per tutta le settimana alla bufera dopo la vittoria di Geolier nella serata delle cover. Ma oltre alle note "stonate" ci sono stati anche momenti emozionanti come la lettera della mamma di Giogiò e le lacrime di Giovanni Allevi. Sul podio anche una delle protagoniste indiscusse, Annalisa, che con il suo brano "Sinceramente" ha conquistato sin da subito il pubblico e infatti molti sui social si sono lamentati perché volevano che la vittoria fosse sua. Ma durante la consegna del premio alla vincitrice Angelina, Annalisa si è resa protagonista di un "episodio" che non è passato inosservato e che ha attirato sin da subito l’attenzione dei social.