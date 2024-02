Belen Rodriguez paparazzata con Bruno Cerella: ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: le ultime indiscrezioni

L'x conduttrice de Le Iene è tornata dunque a frequentare un suo ex, il cestista con il quale intraprese già una relazione nel 2018, e con lui sembra essere tornata nuovamente serena, così come si legge sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, che ha documentato la felicità della coppia durante una serata in un locale milanese, alla festa di un'amica, Giorgia D'Autorio: "Con Bruno, Belen è pronta a svoltare". Sempre il rotocalco ha riportato: "Non vedevamo la showgirl così sorridente da mesi". "Poi, dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo", ha rivelato il magazine, rivelando che Bruno Cerella avrebbe riaccompagnato Belen Rodriguez a casa la mattina seguente, e per strada non sarebbero mancate delle effusioni. La rivista di gossip ha raccontato altresì che Belen Rodriguez non avrebbe dimenticato il bene ricevuto dal giocatore di basket, suo connazionale, con il quale ha deciso di ritornare a sorridere. "Si prospetta un nuovo inizio con un campione, uno sportivo, uno che sa che ogni partita non è mai scontata", riferisce il giornale.