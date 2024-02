Jennifer Lopez in lacrime, c'entra Ben Affleck: "Quello che ha detto..."

Jennifer Lopez, la rivelazione su Ben Affleck

Una relazione non proprio semplice, anzi. A 20 anni dal colpo di fulmine, la cantante, cedendo alla commozione, ha spiegato il motivo per il quale non è riuscita a trattenere le lacrime per l'attore. "Quello che ha detto e quello che ha visto mi ha fatto credere in me stessa. E sono parole che vengono solo dall'amore. Nessun altro avrebbe mai potuto farmi vedere questo su me stessa. Questo per me è stato molto commovente", ha rivelato Jlo. Poi ha aggiunto: "Non pensavo molto a me prima e quindi automaticamente il mondo non pensava a me. Ora tutto si è allineato".