Chiara Ferragni agitata per l'intervista da Fazio: la richiesta ai fan

Chiara Ferragni ha mostrato e condiviso con i fan tutta la sua agitazione in vista dell'intervista che rilascerà tra qualche ora a Che tempo che fa , il programma condotto da Fabio Fazio sul NOVE . In alcune Instagram stories, l'influencer (travolta dal caso pandoro gate e dalla separazione da Fedez) ha scritto: " Sono a dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes ".

Chiara Ferragni, la confessione social prima dell'intervista da Fazio

L'imprenditrice digitale nelle successive stories ha scritto: "Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così". Poi Chiara ha concluso dicendo: "Non è un momento facile sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità".