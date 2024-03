Federica Pellegrini ai fan: "Il retroscena su Matilde e il parto cesareo"

Federica Pellegrini, confessioni social su parto e maternità

A chi le ha chiesto come fosse andato il parto, la Divina ha replicato ironicamente che le fosse fatta "una domanda di riserva": il ricordo sembrerebbe essere quindi non proprio dei migliori. Il suo desiderio era quello di poter partorire in acqua, ma così non è stato, poiché è stata sottoposta ad un parto cesareo. Tra i followers c'è chi ha chiesto a chi somigli la piccola Matilde. Federica ha svelato: "Da me ha ripreso solo le fossette ai lati delle guance". E sulla scelta del nome? "Era il nome della mia bisnonna, a Matteo è piaciuto subito". Sulla maternità invece la Pellegrini ha ammesso: "Devo dire che...più difficile...semplicemente perché la devi vivere per capire....sicuramente non è una passeggiata".