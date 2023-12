Federica Pellegrini pronta per il parto: "Il mio primo cambio"

Mancano pochi giorni al parto di Federica Pellegrini , che nelle scorse ore ha condiviso sui social i prerativi per la nascita della sua primogenita, attesa tra Natale e Capodanno . Nelle ultime Instagram stories la Divina ha condiviso con i fan la gioia dei preparativi per la giornata più importante della sua vita.

Federica Pellegrini, tutto pronto per l'arrivo della figlia

Nelle immagini condivise sui social si vede che la Divina ha preparato la borsa per l'ospedale contenente tutto il necessario per il bebè: dalla prima tutina ai ricambi e ai vestitini da mettere alla neonata quando sarà il momento di tornare a casa. Sulla borsa anche l'indizio del nomignolo e forse anche l'iniziale del nome della piccola, affettuosamente chiamata Meringa dalla Pellegrini e dal marito Matteo Giunta. Nei giorni scorsi Federica, dopo aver raccontato dei problemi riscontrati in questi ultimi mesi di gravidanza, ha anche ironizzato sui disagi che talvolta la dolce attesa comporta, quali acidità, reflusso gastrico e tanto altro.