Federica Pellegrini e le feste con il pancione: "Acidità, reflusso e ..."

Federica Pellegini e Matteo Giunta sono in trepidante attesa per l'arrivo della loro prima figlia, il cui arrivo è previsto, così come svelato dalla campionessa di nuoto in una recente intervista, tra Natale e Capodanno. Negli ultimi periodi, la Divina ha condiviso diversi momenti della sua gravidanza e della inevitabile trasformazione subita in questi mesi.