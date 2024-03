Lory Del Santo, passione sportiva per Sinner: "Ma a livello sessuale..."

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lory Del Santo ha ripercorso alcune tappe della sua vita . Dal dramma per la morte del primo figlio, al suicidio dell'altro figlio fino alla rinascita. Diversi uomini nella sua vita che le hanno lasciato la fama di femme fatale , ma oggi Lory è felice accanto al suo fidanzato Marco, anni 32, ma già da dieci al fianco della showgirl.

Lory Del Santo e la sceltra tra Sinner e Alcaraz

Dagli uomini allo sport, la Del Santo ha parlato anche di una delle sue grandi passioni, il tennis, e ha fatto alcune soprendenti rivelazioni proprio su due tennisti, Sinner e Alcaraz. "Guardo il tennis solo se cè Sinner"- ha dichiarato la showgirl che però ha aggiunto un piccolo particolare: "Non è sexy. Il mio sangue è più per Alcaraz". E a proposito de tennista spagnolo, Lory si è lasciata andare: "Ci farei un pensierino. È un po' basso..1,83. Io amo quelli dal metro e 88 in su . Ma è di sicuro una potenza a livello sessuale"