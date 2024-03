Sinner domina Kokkinakis all’esordio a Indian Wells: chi sfiderà al 3° turno

INDIAN WELLS (CALIFORNIA) - Dopo aver trionfato all'Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e secondo azzurro di sempre a portare a casa uno Slam dopo Panatta al Roland Garros 1976) e all'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner cerca il tris per proseguire alla grande un 2024 da urlo. L'altoatesino, sulla scia del trionfo in Coppa Davis con l'Italia (gli azzurri avevano vinto una sola volta l'insalatiera nel 1976 in Cile) e la finale alle Atp Finals di Torino, ha iniziato alla grande il nuovo anno e all'esordio ad Indian Wells infila il 13° successo in altrettanti match giocati nel 2024. Il 22enne di San Candido piega Kokkinakis in due set, dopo un'ora e 21' minuti di gioco, e si presenta nel primo Masters 1000 della stagione come uno dei favoriti per la vittoria finale, che gli garantirebbe di superare Carlos Alcaraz e diventare il numero due della classifica Atp. Il prossimo avversario dell'azzurro al 3° turno sarà uno tra Struff e Coric.

Ad inizio secondo set Kokkinakis perde subito il servizio, Sinner è spietato e conclude il break allungando immediatamente sul 2-0. Scatenato l'azzurro che nel successivo turno di battuta dell'australiano conquista con un altro 0-40 il 3-0. E' una marcia verso il tredicesimo successo consecutivo del 2024 quello del numero 3 del mondo che dopo il 4-0 soffia il quarto turno di battuta consecutivo all'australiano portandosi nel giro di 23' a servire per l'incontro. Tutto facile per Sinner che lascia a zero Kokkinakis accedendo al 3° turno di Indian Wells.

Tutto pronto per Jannik Sinner che si prepara all'esordio nel primo Masters 1000 della stagione dopo il tronfo degli Australian Open e il successo all'Atp 500 di Rotterdam. Il numero 3 del mondo serve per primo nella sfida all'australiano Kokkinakis e si porta subito avanti 1-0, l'avversario fa lo stesso ed è 1-1. Nel quinto game Sinner allunga lo scambio ai vantaggi, evita una palla break e si porta sul 3-2. Nell'ottavo game arriva la prima palla break per Sinner, Kokkinakis la annulla, lo scambio si allunga e alla seconda occasiona l'altoatesino non fallisce l'occasione: 5-3 e servizio per il set. E' glaciale Sinner che senza troppi patemi chiude sul 6-3.