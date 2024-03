Estelle, il mondo della Formula 1 scopre Lady Bearman

Estelle e Bearman tra social e Formula 1

Ma come si sono conosciuti Estelle e Bearman? Non si hanno molte notizie sulla love story poiché i due sono molto riservati e sono rare le foto di coppia postate sui social. A novembre, come testimoniano gli scatti sul suo profilo Instagram, ha partecipato al Gran Premio di Abu Dhabi. "Un weekend fantastico"- la didascalia scritta a corredo delle foto, un segnale che alla bella Estelle non dispiace affatto l'atmosfera del paddock. E anche Bearman, a suon di like, ha dimostrato di apprezzare gli scatti che posta la sua fidanzata.