Belen Rodriguez pensierosa sui social: "Allontanandomi capisco che..."

Belen Rodriguez, l'ultimo gesto social

Belen ha parlato di un allontanamento volontario dalle persone, perché solo in questo modo si capisce davvero chi siano. Successivamente ha condiviso anche un altro pensiero in cui invita se stessa a perdonarsi per avere messo prima di sé gli altri, anche se, per amore. "Alcune volte, sto in disparte perché allontanandomi capisco veramente come sono fatte le persone che ho attorno". ha scritto la Rodriguez. Nessun nome, nessun riferimento preciso, ma in tanti hanno lanciato l'ipotesi che si possa riferire a Bruno Cerella, che per gli esperti di gossip sarebbe l'ultimo flirt della showgirl dopo l'addio a Lorenzoni. Poi in unìaltra story la modella ha scritto: "Perdonati. Perdonati per tutte quelle volte in cui la colpa era degli altri ma per amore l'hai data a te stessa".