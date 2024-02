Belen Rodriguez, l'ultima frecciatina social: "Lascia andare il passato"

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sè per un post condiviso nelle scorse ore su Instagram, dove la si vede indossare un bikini molto chic, mentre si gode un tuffo in mare come una sirena. A commento dello scatto, la showgirl argentina ha scritto: " Lascia andare il passato e lascia scorrere il presente, oggi e adesso ".

Belen Rodriguez, è finita con Elio Lorenzoni?

Nei contenuti pubblicati sui social, la Rodriguez è apparsa libera e felice. Da settimane ormai Belen condivide scatti e post in solitaria, dove si nota l'assenza di Elio Lorenzoni, l'ultimo compagno della conduttrice televisiva dopo l'addio a Stefano De Martino. Dopo il viaggio alle Maldive e successivamente in Argentina, Belen ed Elio sembravano inseparabili, ma qualcosa deve essere andato storto. Da giorni infatti l'imprenditore dell'imprenditore non c'è più traccia sui social di Belen, dove invece sono presenti foto dell'argentina e dei figli. E pare che la showgirl non abbia smesso di inviare frecciatine, come quella scritta nelle ultime storie, dove si legge: "Libertà".