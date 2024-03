Loredana Bertè, malore e ricovero: paura tra i fan, salta concerto a Roma

Loredana Bertè , 73 anni, reduce dal successo per il brano Pazza con cui si è esibita alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , è stata ricoverata a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una clinica privata di Roma. Lo staff dell'artista ha fatto sapere di aver "già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto".

Loredana Bertè ricoverta: il comunicato dello staff

"Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve", ha fatto sapere lo staff dell'artista. Il Manifesto Tour Teatrale 2024 che avrebbe dovuto toccare Roma l'11 marzo prevede i seguenti altri appuntamenti: 15 marzo Varese, Teatro di Varese; 19 marzo Torino, Teatro Colosseo; 23 marzo Brescia, Teatro Display; 3 aprile Trieste, Teatro Rossetti; 12 aprile Cremona, Teatro Ponchielli; 18 aprile Bari, Teatro Team; 23 aprile Parma, Teatro Regio e 4 maggio Portorose (Slovenia), Auditorio Portorose...