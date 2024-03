Belen, il post con la Chiesa e l'inferno nei commenti: "Ops I did it again"

Belen Rodriguez è tornata a spiazzare sui social . La showgirl argentina ha condiviso nelle scorse ore una carrellata di foto in cui si vede prima una chiesa, poi il suo piercing all'ombelico (immagine a commento della quale ha scritto: "Ops, I did it again"). Alcuni dei suoi followers però non hanno visto di buon occhio l'accostamento fatto, definendolo privo di logica, se non perfino blasfemo.

Belen Rodriguez, l'ultimo post criticato dai fan

In un commento si legge: "Dalla chiesa al piercing all'ombelico? Che senso ha il post? Il piercing sarebbe il male? Secondo me hai grossi problemi psicologici" ed ancora "fatti curare, ma da uno bravo". A colpire è stato la replica dell'ex di Stefano De Martino, che invece di rispondere con battute al vetriolo ha scelto la strada della sincerità e della schiettezza: "Grazie per il consiglio, sono sotto cura da anni". Sono tanti gli utenti che hanno apertamente criticato il gesto della modella. Se c'è chi si domanda dove sia finita la farfallina, c'è chi se la ride sottolineando: "Belen sei unica, due parole e cinque foto, nei commenti il putiferio", mentre qualcuno non ha più dubbi e ironizza "In arrivo il terzo bebè con la benedizione di Dio, grande". Dopo l'addio a Elio Lorenzoni, la showgirl è tornata al centro del gossip per la frequentazione con Bruno Cerella, con cui è stata fotografata e paparazzata in diverse occasioni.