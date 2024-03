Anna Tatangelo di nuovo single? La frase social che alimenta i dubbi

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono in crisi? La coppia che sta insieme già da un anno starebbe vivendo un momento no. Le indiscrezioni di una presunta tensione tra i due deriva dalle ipotesi fatte da alcuni utenti social che si sono insospettiti dopo avere visto una delle ultime storie pubblicate dalla tifosa della Juventus .

Anna Tantangelo e Mattia Narducci: i rumors sulla crisi di coppia

Ad alimentare i rumors anche le parole dell'esperto di gossip, Amedeo Venza, che ha ripostato l'immagine della cantante a commento della quale ha scritto: "Storia al capolinea per la Tatangelo?". In una delle recenti stories condivise dalla Tatangelo sui social, la cantante ha scritto: "Si riparte sempre da se stessi". Parole a margine di uno scatto dove si vedono le sue gambe, mentre indossa un abbigliamento sportivo. Ed è proprio questa frase che ha lasciato supporre la presunta crisi tra Anna e Narducci. Quest'ultimo pare che in questo momento si trovi in Messico, e che dunque non sia stato al fianco della cantante nel giorno del compleanno della madre, venuta a mancare nel 2022. L'ultima foto di coppia risale all'11 febbraio scorso quando i due si sono concessi qualche giorno di relax a Londra, dove apparivano felici e sorridenti.