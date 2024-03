Loredana Bertè dimessa dopo il malore: "Mi hanno fatto una terapia d'urto"

Loredana Bertè, le prime parole dopo il malore

“Dear ‘Fenz’, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere”, ha scritto l'artista in un recente messaggio su Twitter. L'artista 73enne ha accusato problemi acuti all’intestino, a cui era stata già operata due volte lo scorso anno, tali da imporle un ricovero in clinica. Fortunatamente, ad oggi le condizioni di salute della cantante le hanno permesso di rispettare gli altri impegni professionali presi, come quello con The Voice Senior, programma Rai condotto da Antonella Clerici. L'artista ha poi fatto sapere: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute".