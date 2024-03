Walter Zenga nonno, l'annuncio social del figlio Andrea e Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò annunciano l'arrivo di un bebè

Nel breve filmato condiviso sui social si vede Rosalinda intenta a mangiare due cornetti, uno dietro l'altro, per poi sedersi al fianco del suo Andrea che, intanto, ha aperto un giornale con il quale copre i loro volti e dove è apparsa la scritta: "Baby Zengavò coming soon". La coppia ha anche svelato quando è prevista la nascita, ovvero settembre 2024 e con indosso due berretti con scritto Mom e Dad hanno anche mostrato l'ecografia. A commento delle immagini Andrea e Rosalinda hanno scritto: "Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti". L'ex calciatore Walter Zenga, oggi allenatore dell'Emirates e padre di cinque figli (Andrea e Niccolò avuti dall'ex moglie Roberta Termali, Jacopo nato dal primo matrimo con Elvira Carfagna, e Samira e Walter Jr nati dall'incontro con l'attuale moglie Raluca Rebedea) sta quindi per diventare nonno.