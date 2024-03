"Io sexy? Da piccola sembravo Maradona!" La confessione di Sabrina Ferilli

Per gli italiani è il sogno proibito, ma Sabrina Ferilli si vede diversamente . " La mia è una bellezza più casereccia che fatale ", ha confessato in una recente intervista al settimanale Nuovo, dove ha aggiunto con la sua proverbiale ironia: " Da piccola parevo Maradona femmina! ".

Sabrina Ferilli, i problemi durante l'adolescenza

Reduce dal successo della serie tv “Gloria” su Raiuno e protagonista di “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì, l'attrice 59enne ha raccontato di aver vissuto un'adolescenza complicata, durante la quale ha anche sofferto molto a causa del suo aspetto fisico, oggetto sovente di pesanti prese in giro da parte dei suoi coetani. "Ero una ragazza formosa, mediterranea, avevo sopracciglia molto folte e capelli ingestibili. Non mi sentivo brutta, ma gli altri mi facevano sentire sbagliata". Ecco per quale motivo fino all'età di 26 anni, la tifosa della Roma non ha avuto tanti spasimanti, ma il tempo ha rimesso le cose al suo posto. Sabrina Ferilli è legata sentimentalmente dal 2005 all’imprenditore Flavio Cattaneo, incontrato dietro le quinte di un film dove lei stava recitando. I due si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011.