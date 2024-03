Carolina Stramare, dopo shopping e cena la sorpresa a Pellegri

Carolina Stramare è tornata a far parlare di sé per un dolce gesto fatto nelle scorse ore nei confronti del compagno Pietro Pellegri . Dopo aver condiviso alcune Instagram stories in cui è ritratta in giro a fare shopping con la sua adorata cagnolina e poi a cena con le amiche, la modella ha condiviso un video su Instagram dove si la si vede fare una sorpresa al calciatore del Torino appena tornato a casa.

Pietro Pellegri, il ritorno a casa e la sorpresa di Carolina Stramare

"Per i tuoi valori, per il tuo rispetto e l'amore che sai dare, per avermi insegnato a riconoscere le carezze e perché tra tutti i colori tu sei quello con cui mi sento meglio", ha scritto la Stramare a commento del video condiviso sui Instagram, dove la si vede, con una torta piena di candeline in mano, avvicinarsi al suo Pietro. Poi Carolina ha proseguito la sua dolce dedica scrivendo: "Sono tanto fiera di avere un uomo come te al mio fianco. Buon compleanno, sei il mio cielo pieno di stelle". Il giocatore ha compiuto 23 anni il 17 marzo ed è per questo che la compagna ha deciso di festeggiarlo in un modo così speciale.