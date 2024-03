Ana Mena, offerta Champions: "Devo essere a Real-City, ecco perché"

Lo scorso venerdì è stato effettuato il sorteggio per scoprire quali squadre si affronteranno nei quarti di finale della Champions League ad aprile. Oltre ai tifosi, anche Ana Mena è rimasta impressionata dopo aver visto che il Real Madrid giocherà contro il Manchester City .

Real Madrid-Manchester City: la proposta di Ana Mena

La cantante ha condiviso un post sul social network di X (ex Twitter), proponendo agli organizzatori del torneo di cantare durante la partita: "Devo cantare in quel match". Parole che sono state subito ricondivise diventando virali sui social. Perché? La verità è che Ana Mena ha una canzone chiamata "Madrid City", che si adatta perfettamente al duello europeo. Sebbene la cantante di Malaga abbia usato l'umorismo per commentare i risultati del sorteggio, i fan hanno preso sul serio il suo suggerimento, incoraggiandola quindi a salire sul palco il 9 e il 17 aprile.