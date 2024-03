La Satta coccola i gemelli Renault: "Belli e bravi da zia Meli"

Dopo la fine della storia d'amore con Matteo Berrettini , Melissa Satta è tornata a far parlare di sé per una Instagram story condivisa nelle scorse ore sul suo account Instagram, dove ha fatto una dedica speciale a due suoi cari amici, ovvero Guillaume e Christophe Renault .

Melissa Satta, il gesto social per i fratelli Renault

A corredo di uno scatto in cui si vedono i due calciatori insieme al figlio di Melissa Satta, Maddox, le parole della showgirl: "I miei ragazzi preferiti, belli e bravi". Poi ha aggiunto: "Vi vogliamo tanto bene, zia Meli e Maddox". Per concludere: "Buon compleanno". Nella giornata del 17 marzo il calciatore dell'Olbia ed il suo gemello hanno compiuto 22 anni. Nel gennaio del 2019, Christophe si è trovato suo malgrado al centro del gossip, quando Melissa Satta ha postato sulla propria pagina Instagram una foto che ritraeva il figlio disteso sul divano a ridere e a scherzare in compagnia del calciatore. In quell'occasione alcuni utenti social insinuarono di una possibile relazione fra i due, categoricamente smentita dalla stessa Satta: “Qui state davvero esagerando. Christophe è il figlio di una delle mie più care amiche e ha 16 anni….. Idioti!”. Una grande amicizia dunque, tanto che Melissa in un commento successivo si definisce una vera e propria zia per il ragazzo.