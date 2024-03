Melissa Satta, Berrettini è solo un ricordo: nel suo cuore c'è solo il...Milan

Da sempre tifosa numero uno del Milan , Melissa Satta ha presenziato alla recente partita dei rossoneri contro l'Empoli (vinta per 1-0 ), disputatasi allo stadio Meazza. La showgirl, che recentemente ha dovuto affrontare la fine della sua relazione con Matteo Berrettini , ha scelto di dedicare la sua domenica pomeriggio al calcio, al figlio Maddox (avuto dall'ex calciatore Kevin Prince Boateng) e alle le amiche.

Melissa Satta dopo Berrettini: il figlio, le amiche e il Milan

Melissa Satta ha documentato la sua presenza a San Siro anche con alcune Instagram stories, dove canta a squarciagola (insieme ad altri migliaia di tifosi rossoneri) "Che confusione, sarà perché ti amo", tratto dal celeberrimo brano cult dei Ricchi e Poveri. Dopo lo sfogo sui social contro alcune testate giornalistiche inglesi (che l'avevano definita sex addict) avvenuto nelle scorse settimane, la Satta ha presenziato alla Milano Fashion Week, mostrando tutto il suo fascino e bellezza e preferendo mantenere la massima riservatezza sui motivi dell'addio a Berrettini. Quest'ultimo, invece, pare aver già voltato pagina, così come documentato da RTL 102.5, che nei giorni scorsi ha mostrato le foto del campione di tennis insieme ad una ragazza dai capelli lunghi e biondi, che in tanti hanno riferito potrebbe essere la modella Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.