Berrettini, la Satta è già un ricordo? Pizzicato con Federica Lelli

Berrettini a pranzo con una donna dopo l'addio a Melissa Satta

L'annuncio ufficiale della fine della storia d'amore con Melissa Satta è avvenuto il 20 febbraio scorso nel corso di una conferenza stampa. Tra i due non ci sarebbe stato alcun tradimento, ma sembra che l'ex di Boateng volesse qualcosa di più, mentre il tennista, 26 anni, non fosse ancora pronto per il grande passo. Classe 1998, Federica Lelli è stata al centro del gossip qualche anno fa per la sua storia d'amore con Niccolò Moriconi, che le ha dedicato molti dei suoi successi, come 22 settembre. Ora il cantante è impegnato con Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heater Parisi. L'influencer romana si è trasferita in Francia nel 2014 dove ha studiato al Lycée Les Bourdonnières, a Nantes. Questo trasferimento ha segnato molto la vita dell’influencer, tanto da condividere sui suoi profili social un post con scritto: “Devo ringraziare questa esperienza bellissima per avermi cambiato e per avermi aiutato a capire molte cose che in Italia non erano evidenti. Devo ringraziare in particolare mia madre naturale, che ha fatto molti sacrifici per me, senza il suo aiuto non sarei potuta andare lì. Che altro dire, l’esperienza più bella che può esistere penso”.