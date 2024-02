Melissa Satta e l’addio a Berrettini, furia social: “È violenza psicologica”

La conduttrice televisiva ha mostrato alcuni titoli di articoli della stampa estera che raccontavano una narrazione distorta della realtà. Nel lungo post pubblicato su Instagram e sottoscritto dal suo legale, Melissa ha affermato che le fake news sul suo conto sono intollerabili: " Sappiate che il solo dover scrivere di me stessa riportando una definizione che mi lacera profondamente richiede una enorme forza psichica perché mi sembra di trovarmi catapultata al banco degli imputati ". Poi ha aggiunto che in quanto personaggio pubblico è consapevole del fatto che talvolta l'invasione della sua privacy è un fatto inevitabile, ma non ha intenzione di accettare che vengano inventate di sana pianta " storie piccanti " sul suo conto " senza minimamente curarsi delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e come persona ".

La decisione di Melissa Satta

"Questa volta sono decisa ad andare in fondo e denunciare qualunque ripugnante imbrattatore di giornali dovesse cedere alla tentazione di denigrami in maniera così immotivata e gratuita e di porre in pericolo la mia stessa incolumità personale! Scusatemi per lo sfogo ma credo che questa non sia una battaglia personale ma una conquista di civiltà nei confronti del ruolo che l'informazione deve svolgere nella società al giorno d'oggi e delle responsabilità a cui deve essere richiamata", ha dichiarato la Satta. Inoltre, nelle sue stories ha ribadito più volte che quanto accaduto altro non è che una vera e propria "Violenza psicologica". Concetto che la showgirl ha tenuto a ribadire anche in lingua inglese, aggiungendo "Così spero capiscano ovunque"- un chiaro riferimento alla stampa estera che ha dato inizio a tutto.