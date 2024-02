Melissa Satta "risponde" a Berrettini dopo la rivelazione sulla rottura

Melissa Satta alla MFW: la reazione alla rivelazione di Berrettini

Ma come avrà reagito Melissa Satta all'annuncio di Matteo Berrettini? Più di reazione, per la showgirl si dovrebbe parlare di non reazione, poiché la Satta non ha rilasciato alcuna dichiarazione e nemmeno si è espressa sui social. Anzi, ha presenziato tranquillamente alle sfilate della Milano Fashion Week, mostrandosi serena come sempre (nelle ultime Instagram stories si è vista suonare un brano al piano), apparentemente imperturbabile quindi alla fine della relazione con il suo ormai ex compagno. Inoltre, per ora Melissa ha scelto di non togliere le foto di coppia scattate con Matteo nel corso della relazione e condivise nei mesi scorsi sul suo account Instagram. Per molti, invece, la conduttrice è solo stata molto brava a mascherare il suo dispiacere per la fine della storia d'amore con il tennista.