Berrettini racconta tutto: "È finita con Melissa Satta. Non andrò oltre"

Matteo Berrettini ha confermato la fine della relazione con Melissa Satta . " Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata ", ha detto via Zoom.

Matteo Berrettini ufficializza la rottura con Melissa Satta

Il campione di tennis ha proseguito il suo comunicato in una conferenza stampa via zoom dicendo: "Quindi ha aggiunto: "Non è successo niente di particolare. Devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso". Poi ha proseguito: "Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata". Ed ancora: "Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia nell'aria"...