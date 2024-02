Melissa Satta senza Berrettini: dove e con chi era a San Valentino

Melissa Satta e Matteo Berrettini: separati a San Valentino

Qualche settimana fa il giornalista Santo Pirrotta a Citofonare Rai2 aveva commentato in merito ai rumors sulla coppia: "Sono in crisi, chissà se arrivano a San Valentino". Dalle immagini pubblicate sul suo account Instagram, la Satta pare divertirsi molto sulla neve con il suo gruppo di amiche, ma Berrettini non appare mai negli scatti. Il campione ha invece pubblicato una Instagram story in cui lo si vede insieme al fratello che tiene in mano un mazzo di rose rosse. A commento delle immagini si legge: "Grazie Ja". Parole che lasciano trapelare la gratitudine per il fratello, chissà forse perché gli è stato vicino in un momento difficile. A fare pensare ad una rottura tra Satta e Berrettini anche l'assenza del tennista nelle immagini condivise sui social da Melissa nel giorno del suo compleanno, avvenuto una settimana fa. Da parte sua pare non ci sia stata neanche una dedica per la showgirl.