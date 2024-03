Melissa Satta e le riflessioni: "Prima o poi...", frecciata a Berrettini?

Melissa Satta e Berrettini: il gesto social fa discutere

L'ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax alle terme, il tutto documentato da una carrellata di scatti, a commento dei quali la Satta ha scritto: "Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende". Poi l'affondo: "Prima o poi arrivano i giorni della consapevolezza, in cui dovrai decidere se continuare a salvare gli altri, le cose o le situazioni... oppure lasciarti tutto alle spalle e iniziare a salvare soltanto te stessa". In tanti hanno scorto nelle parole di Melissa una frecciatina all'ormai ex fidanzato Matteo Berrettini. I due sono usciti allo scoperto lo scorso anno e solo qualche settimana fa hanno annunciato la fine della loro relazione. Un periodo non facile per la Satta, al centro anche di una bufera mediatica, causata dalle volgari ed infelici insinuazioni di alcuni tabloid ingesi, che l'hanno definita "sex addict". Accuse infamanti che hanno portato la showgirl ad adire le vie legali, così come annunciato dalla stessa di recente sui social.