Lucarelli-Bettarini, botta e risposta al vetriolo: ecco cosa è successo

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini sui social

Nei suoi commenti sui social la Lucarelli ha evidenziato la tempistica di Bettarini, sottolineando come le rivelazioni fatte dall'ex della conduttrice di Citofonare Rai2 siano giunte in un momento di ripresa e di successo della presentatrice (che tra le altre è stata una delle protagoniste assolute di Ballando con le stelle 2023), ma anche di grande serenità da un punto di vista sentimentale (SuperSimo è prossima alle nozze con il giornalista Giovanni Terzi). Insomma per la Lucarelli l'intervista dell'ex calciatore al Corsera sarebbe impregnata di machismo e maschilismo. Bettarini ha replicato alle accuse della giornalista attraverso i suoi profili social: "Cara Selvaggia, non sei abbastanza titolata per interpretare un titolo non mio". Poi ha aggiunto: "Non c'è limite al....Non c'è limite a te. E qui mi fermo. Cosa non si fa per due like e riprendere un articolo cliccato da più di mezzo milione di persone. Non fermarti all'apparenza. Guarda(ti) oltre".