Ballando con le Stelle, Teo Mammucari: la rivelazione su Ventura e Terzi

Teo Mammucari dà i voti a Ballando con le Stelle

Il concorrente del talent condotto da Milly Carlucci non perde mai l'occasione per fare dell'ironia e strappare più di un sorriso ai fan, regalando sempre leggerezza e divertimento. Nel video condiviso su Instagram si vede Anastasia Kuzmina chiedere a Teo di dare dei voti sugli outfit indossati dai colleghi nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Dopo Paola Perego (a cui è stato dato un sei), è stata la volta di Antonio Caprarica (con cui il mattatore ha avuto degli accesi scontri), ma in questo caso Teo ha preferito non dare un voto sull'abito indossato dal giornalista, dicendo: "Vai avanti"...