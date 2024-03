Federica Pellegrini, allenamento a 2 mesi dal parto. E il trucco per Matilde...

Federica Pellegrini è tornata a far notizia per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore sui social. La Divina del nuoto è tornata ad allenarsi a pochi mesi dal parto della piccola Matilde , condividendo i risultati ottenuti sul suo account Instagram, in cui appare fiera e sorridente.

Federica Pellegrini, gli allenamenti e la sorveglianza di Matilde

Prima sessione di allenamento e stretching di Federica Pellegrini con i suoi follwoer. La campionessa olimpionica a commento di uno scatto in cui la si vede in tenuta ginnica e tappetino di pilates, ha scritto: "Riprendiamoci la schiena". L'arrivo di Matilde ha inevitabilmente cambiato la quotidianità dell'ex nuotatrice, rallentando su alcuni aspetti e accelerando in altri. E anche nei momenti in cui si prende cura di sé, Federica riesce a tenere sotto'occhio la sua bambina, che dorme beatanella sua stanza, e per questo ha installato una piccola videocamera di sorveglianza nella stanza. Un gesto che ha strappato un sorriso ai numerosi fan, che l'hanno anche elogiata per essere riuscita a far equilibrare la sua routine con le necessità della piccola.