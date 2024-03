Emily Ratajkowski e gli 'anelli di divorzio': le foto sui social

Emily Ratajkowski, l'anello di fidanzamento si sdoppia

Per chiudere definitivamente con il passato, la 32enne ha voluto trasformare il suo vecchio anello di fidanzamento in due anelli ribattezzati "gli anelli del divorzio". Emily Ratajkowski li mostrati con orgoglio, indossandoli ialla mano sinistra in un post condiviso su Instagram. I nuovi anelli sono stati ridisegnati partendo quindi da quello che gli fu regalato da Sebastian Beat-McClard. La fondatrice di Alison Chemla ha spiegato a Page Six Style: "L'idea alla base è sempre stata quella di prendere l'anello originale e rinominarlo per celebrare il nuovo capitolo nella vita di Emily. Quando abbiamo realizzato il suo anello di fidanzamento originale, ha stabilito una nuova tendenza per gli anelli con 2 pietre, ed è molto simbolico smontare quell'anello e crearne uno nuovo". Ed ancora: "Proprio come il divorzio è la separazione di due persone, questi anelli sono la separazione di due pietre. Ora ha due anelli che può indossare ogni giorno e che le ricordano quanto sia forte e potente". Spiegato quindi come sono nati i due anelli con fascia in oro bianco e diamanti incastonati, ciascuno da più di 3 carati: il primo a forma di goccia, l'altro dalla forma allungata.