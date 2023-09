Emily Ratajkowski, divorzio prima dei trent’anni? È chic! E sui social...

Emily Ratajkowski ha condiviso nelle scorse ore un video sui social svelando la sua opinione rigurdante l'essere una giovane donna con alle spalle già un matrimonio finito . Per lei al riguardo non c'è nulla per cui abbattarsi meno che mai disperarsi, considerando il tutto come una cosa decisamente chic .

Emily Ratajkowski sul divorzio delle donne giovani

"Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni”, ha commentato la supermodella su nel filmato condiviso sulla sua pagina TikTok. Quindi ha proseguito dicendo: “E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco già di un anno, cioè a 32, vi devo dire: penso che non ci sia cosa migliore”. Continuando: "Se avere vent’anni è come essere costantemente in conflitto, non c’è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi ancora attraenti, magari avere un po’ dei propri soldi ancora da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la ‘favola’ del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci voglio far credere. Eppure hai ancora tutta la tua via davanti”. Poi il messaggio inaspettato: "Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate, beh, è una cosa buona, congratulazioni"... Dichiarazioni che a