Dani Alves fuori dal carcere: ecco qual è stata la reazione di Joana Sanz

Joana Sanz , ex moglie di Dani Alves , è stata protagonista di una reazione forte ed inaspettata dopo che il Tribunale di Barcellona ha concesso la libertà provvisoria all'ex giocatore su cauzione di 1 milione di euro . L'ex atleta della Nazionale brasiliana è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale di una giovane donna incontrata in discoteca il 31 dicembre del 2022.

Dani Alves e la libertà provvisoria: la reazione di Joana Sanz

La modella ha deciso di cancellare il suo account Instagram e di non proseguire quindi nella pubblicazione di post o altro. Le ultime immagini che ha caricato la ritraevano con alcuni amici che giocavano in una pista da bowling. Non è la prima volta che la Sanz chiude i social media. Lo aveva già fatto nell'aprile 2023 dichiarando che la sua salute mentale ne stava risentendo. Successivamente, ha cancellato i suoi profili in almeno altre due occasioni, nel dicembre 2023, nel febbraio 2024, per un totale di tre volte. "Date le molestie mediatiche a cui sono sottoposto, ho deciso di smettere di usare i miei social media. Non so se questo sia sufficiente perché i media smettano di aspettarmi negli aeroporti, davanti alla porta di casa ..... o di avvicinarsi ai miei cari. Spero che tutto questo finisca, perché sta influenzando la mia salute mentale e la mia vita sociale", aveva scritto la modella in un post nel 2023. Recentemente Joana è stata aspramente criticata per un messaggio condiviso su Thread: "A questo punto mi piacerebbe che mi tirassero i capelli e mi bloccassero contro il muro. Rinnoverebbe le energie". Parole che rievocano quelle rese dalla vittima al processo contro l'ex terzino brasiliano di Barcellona, Juventus e Psg.