Oriana Sabatini e il matrimonio: "Con Dybala tutto in Argentina. Figli..."

Il retroscena sulla proposta di nozze

Sulla luna di miele, Oriana ha precisato: "Non lo so, mi mette un po' a disagio, sento che non avendo figli abbiamo già avuto lune di miele. Ci piace stare con gli amici, divertirci". Avere figli? "Ci piacerebbe. Tanti? Non lo so". Poi la cantante ha ricordato il magico e romantico momento della proposta di nozze fattale da Dybala a Fontana di Trevi a Roma: "Pensavo che mi prendesse in giro, faceva sempre la battuta di chinarsi per allacciarsi le scarpe. Non avevo le lenti a contatto, la mia testa pensava che qualche venditore gli avesse regalato qualche anello finto, l'ho visto con quella luce lì e ho pensato che fosse uno scherzo, ma era vero. Si è inginocchiato e non credo che mi abbia detto niente, e mentre stavo ripensando mi ha chiesto: 'Sì o no?". Ed ancora: "C'era la mamma di Paulo, era dopo cena e mi hanno suggerito di andare lì a Fontana di Trevi, poi ho iniziato a unire i puntini e quando ho visto che aveva due vini, ero nervosa. Sapevo che avrei detto di sì ma ero nervosa. Nella mia famiglia è sempre stato qualcosa di molto presente, di molto tradizionale e la sua, nonostante i genitori fossero sposati, era un po' più rilassata".