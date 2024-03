Kate Middleton e il cancro, esperti all'analisi del video: cosa non torna

Kate Middleton,video shock: cosa dice l'esperta di linguaggio del corpo

L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha spiegato alla BBC cosa ha notato nel discorso alla nazione della principessa. Kate. "Sembrava pallida e piuttosto tirata", ha detto l'esperta, per poi aggiungere: "Il fatto che sia seduta da sola è una testimonianza della sua forza e del suo coraggio. Nonostante la sua evidente fragilità, ci sono molti segni di continua forza, determinazione e fermezza nei suoi segnali non verbali". Ed ancora: "E sembra che la principessa non abbia perso il senso dell'umorismo", riferendosi al sopracciglio di Kate che si alza nel video. L'esperta ha aggiunto che Kate era molto seria quando ha chiesto "tempo, spazio e privacy per il recupero, lo si capisce dalle labbra che si increspano". Quando parla di William, definendolo "una grande fonte di conforto e rassicurazione", la principessa ha accennato un "debole sorriso di affetto". Un gesto nei confronti del suo matrimonio, che è stato messo sotto accusa da parte del gossip in questi ultimi tempi.

I dubbi sull'annuncio di Kate



A mettere in discussione le parole della principessa del Galles è stato un professore universitario, il dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University di Washington. Intervistato dalla CNN, il medico ha espresso perplessità in merito alle dichiarazioni rese da Kate nel recente video. Secondo il professore il fatto che il tumore della Middleton sia stato scoperto dopo l'intervento chirurgico non avrebbe senso da un punto di vista medico. Reiner ha fatto notare che quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso solitamente non subiscono ulteriori interventi esplorativi. Si può infatti procedere tramite test patologici e imaging e avere così la conferma. Tempo addietro Kensington Palace aveva respinto le notizie secondo cui Kate Middleton avesse ricevuto cure per il cancro. Il dottor Reiner ha spiegato che durante l'intervento " Un pezzo di tessuto viene rimosso... Questo va direttamente al laboratorio di patologia spesso durante l'intervento e talvolta se si tratta di cancro o meno determinerà l'entità dell'operazione effettiva. Quindi è molto probabile che l’équipe chirurgica sapesse o avesse una buona idea di ciò che sarebbe successo prima dell'intervento, e ciò è stato confermato al momento dei test patologici durante l'operazione. Quindi questo è qualcosa che almeno sarebbe stato sospettato prima e confermato durante l'operazione ".

I costi del trattamento chemioterapico

Non ci sono ancora informazioni riguardo al trattamento a cui si sta sottoponendo Kate Middleton, ma si pensa che possa essere lo stesso di quello di re Carlo II, dal momento che frequentano lo stesso clinica di Londra. Secondo il sito web di MediGence, un processo di chemioterapia nel Regno Unito avrebbe un costo medio di 32.785 sterline.

William e Kate commossi

Il principe e la principessa del Galles sono "enormemente toccati dai messaggi" che hanno ricevuto in seguito alla diagnosi di cancro a Catherine "da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", ha affermato un portavoce di Kensington Palace in un messaggio che si prospetta essere l'ultimo proveniente da William e Kate sull'argomento: da adesso la coppia intende gestire la vicenda in privato. Lo riferisce la Bbc. William e Kate "Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento", si legge nella nota.