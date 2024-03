Diletta Leotta a Berlino: la giacca supercostosa non sfugge ai fan, che cifra!

Diletta Leotta, quanto vale la giacca indossata a Berlino

Non è ancora chiaro se ad accompagnare Diletta in questo suo nuovo viaggio sia il compagno Loris Karius. La coppia, che lo scorso agosto ha avuto la piccola Aria (7 mesi), convolerà a nozze a giugno, così come rivelato di recente in tv dalla Leotta. Ad attirare la curiosità dei fan è stato anche l'outfit scelto da Diletta per il suo tour in Germania: abbigliamento comodo, semplice e versatile, senza mai rinunciare allo stile. In uno dei suoi ultimi post la presentatrice sportiva ha sfoggiato un paio di jeans viola e una maglietta crop bianca, ma il vero tocco di stile lo ha dato il giubotto modello biker nero con dettagli verde fluo di Balenciaga. Non una giacca qualsiasi, infatti la Racer Unity Sports Icon in pelle di toro leggera semilucida nera fa parte del look 54 della collezione Estate 2024 della Maison di Kering ed è in vendita a quasi 10mila euro. La mise è stata completata da un paio di occhiali da sole neri, dalla montatura squadrata in pieno stile berlinese.