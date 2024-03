Diletta Leotta in tv: rivelazioni su Alice Campello, Ilaria D'Amico e Karius

Le critiche sui social

Diletta ha poi proseguito il suo racconto con un aneddoto riguardante Alessandro Matri, che aveva fatto uno scherzo (mal riuscito) alle amiche delle sue figlie, indossando una maschera per il viso. Su 'Mamma Dilettante', la giornalista ha ammesso: "La cosa bella di questo podcast è di non porsi come un essere perfetto, la genitorialità ti mette a confronto ogni giorno con una nuova scoperta, un nuovo problema. Io sono in quella fase in cui sto imparando le pappette, lo svezzamento". E sulle critiche ricevute? La conduttrice radiofonica ha raccontato di quando nei giorni scorsi ha condiviso sui social la foto della figlia Aria sul girello: "Non lo avessi mai fatto!. La quantità di insulti che mi sono arrivati...comunque come fai sbagli".