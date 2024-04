Diletta Leotta, mamma supersexy in piscina: "È scattata l'ora illegale"

Diletta Leotta, Pasqua bollente in Sicilia

"Con il mio pesciolino d'Aprile", ha scritto Diletta a commento di una serie di scatti pubblicati in un post su Instagram dove la si vede in piscina con indosso un attillato costume rosa, che le ha messo in mostra le sue forme supersexy. Tra i tanti commenti anche quello di un utente che ha scritto: "È scattata l'ora illegale". Nella sequenza di scatti successivi si vede la compagna di Loris Karius tenere tenere in braccio la piccola Aria in versione "pesciolino", visibilmente divertita dopo aver fatto un bagno in piscina con la sua mamma. Ma anche uno scatto raffigurante la mano della Leotta che tiene in mane un gelato, visibilmente finto. Diletta e la figlia hanno trascorso le giornate sotto il sole siciliano facendosi coccolare dall'amore della famiglia. Anche se lontano, Karius è stato comunque presente con i pensieri. Le nipoti della conduttrice hanno realizzato un disegno per la coppia e la piccola Aria, che li ritrae insieme sorridenti.