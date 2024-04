Elisabetta Canalis allarga la famiglia: "Charlie, mi hai fregato anche tu"

Elisabetta Canalis presenta la new entry della famiglia

Il cagnolino di nome Charlie ha 10 anni e appare davvero molto felice nella sua nuova famiglia. A commento delle immagini del video, Elisabetta Canalis ha scritto su Instagram: "Charlie mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance. Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro, qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria nonostante fosse in quella gabbia chiuso da 10 giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi li. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia". Quindi ha concluso: "Buona vita Charletto". Da sempre l'ex velina è vicina agli animali, sostenendone i diritti.