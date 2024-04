Belen paparazzata con Stefano De Martino: è tornato il sereno?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a catalizzare l'attenzione del gossip . La showgirl ed il conduttore Rai sono stati fotografati di nuovo insieme dopo l'ennisma rottura, avvenuta un anno fa, a seguito della quale non sono mancate le accuse di tradimento fatte dall'argentina all'ex.

Belen e De Martino insieme: l'ultimo gossip

Stefano e Belen sono stati pizzicati dai paparazzi della rivista Gente in un momento di serenità. Nelle scatti pubblicati si vede l'ex conduttrice de Le Iene entrare nella casa milanese di Stefano per poi uscire insieme a De Martino dopo circa un'ora per andare a prendere il figlio Santiago a scuola. Immagini che lascerebbero pensare ad un riavvicinamento della coppia, o semplicemete i due potrebbero aver superato i rancori e i risentimenti del passato.