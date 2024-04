Diletta Leotta, gaffe con Mancini dopo Roma-Lazio: colpa dei pantaloncini!

Diletta Leotta e la "gaffe" con Mancini dopo Roma-Lazio

Dopo le domande di rito, a fine intervista Diletta ha salutato il suo ospite chiamandolo "Gianluca Pellegrini". Tanto è bastato per far diventare virale lo spezzone di video in questione. Ma perché Diletta è stata "vittima" di questo lapsus? Analizzando l'intervista per intero è facile comprenderlo: sia poco prima che poco dopo i saluti la Leotta ha fatto riferimento ad un curioso episodio di campo. Durante i festeggiamenti per il gol e la vittoria finale del derby, infatti, Gianluca Mancini aveva 'perso' anche i pantaloncini poi prestati dal compagno di squadra Lorenzo Pellegrini proprio per poter essere intervistato in diretta. Avendo citato più volte il centrocampista, quindi, la conduttrice si è confusa, 'creando' un nuovo fortissimo giocatore. Una piccola gaffe sicuramente anche dovuta anche alla similarità fonetica tra Mancini e Pellegrini e all'imbarazzo del momento: "Pensate che era arrivato qui senza pantaloncini..." ha infatti sottolineato sorridendo la conduttrice.