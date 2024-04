Diletta Leotta e Karius, il matrimonio: tutti i dettagli su data, città e location

Fervono i preparativi per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Dopo l'annuncio in tv durante un'ospitata al cooking show È sempre mezzogiorno (programma di Antonella Clerici in daytime su Rai 1) sono trapelate le prime indiscrezioni riguardanti il giorno e la location scelti dai futuri sposi.