Antonella Fiordelisi parla di Vicario: "So che piacerebbe a tutti ma..."

Vicario, le parole di Antonella Fiordelisi

"Non c’è nessun gossip, in realtà non mi sento con nessuno, sono single, altrimenti ve lo avrei detto, anche se non il nome. L'ex di Belen? Non lo sento da un bel po', doveva venire al mio compleanno ma aveva Luna e non la poteva lasciare a nessuno. Si è scusato. Con Antonino no, non poteva mai nascere nulla tra noi", ha detto Antonella ai microfoni di Casa Chi. Poi ha aggiunto: "Non era proprio il mio tipo a livello caratteriale, come amicizia sì. Solo Londra (Guglielmo Vicario, ndr) poteva essere il mio tipo".

Ed ancora: "È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata! Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi, è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di due mesi indimenticabili. Basta con le fake news". Di recente la schermitrice ha parlato anche del flirt con Higuain: "Quando mi ha scritto avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio numero finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip".