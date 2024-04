Essere perfetti con le donne? Non serve. Lo rivela l'ex moglie di Kakà

Kakà, le rivelazioni di Caroline Celico sul divorzio



"Kakà non mi ha mai tradito, mi ha sempre trattato molto bene. Mi ha dato una famiglia meravigliosa, ma io non ero felice perché mancava qualcosa. Il problema è che era troppo perfetto per me", ha ammesso la Celico. Al momento del divorzio la coppia aveva condiviso una nota per annunciare la fine del loro matrimonio: "Vi informiamo che dopo quasi nove anni di matrimonio abbiamo deciso di separarci di comune accordo. Dalla nostra unione sono nati due figli, che amiamo profondamente. Riconoscendo l'importanza di ciascuno nella vita dell'altro, continuiamo ad avere rispetto, gratitudine e ammirazione l'uno per l'altro". Nonostante la fedeltà di Kaka e la famiglia che hanno costruito insieme, Celico ha sentito che mancava qualcosa, quindi ha deciso di separarsi nel 2015, dopo 10 anni di matrimonio e 13 anni insieme. Successivamente si è risposata con un altro uomo nel 2021.