Elodie, cosa farà per il matrimonio di Diletta Leotta: annuncio in diretta

Elodie alle nozze Leotta-Karius: la rivelazione in tv

Nel giorno delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius non poteva certo mancare l'amica speciale della conduttrice sportiva: Elodie. Nel corso della puntata del 15 aprile di Pomeriggio Cinque è asulle Isole Eolie. Tra le damigelle d'onore, un'amica speciale: Elodie. A Pomeriggio Cinque, durante la puntata del 15 aprile, è arrivata la conferma della sua partecipazione: "Al fianco della Leotta nel giorno del matrimonio come come nella scelta dell'abito da sposa ci sarà Elodie. La cantante è la sorella che Diletta ha scelto, come Loris, per sempre". Il programma condotto da Myrta Merlino ha quindi spoilerato la scelta della futura sposa. Come svelato dalla Leotta in tv, la love story con il portiere del Newcastle Loris Karius è nata per caso ed in un batter d'occhio. I due infatti si sono conosciuti nell'ottobre 2022 a Parigi, in un ristorante, e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Nei mesi successivia Diletta ha scoperto di essere in dolce attesa, quindi lo scorso agosto è nata la piccola Aria.